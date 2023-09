Napadł na 80-letniego mężczyznę Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni na podstawie zebranych materiałów operacyjnych i przy współpracy z centrum monitoringu miejskiego, ustalili i zatrzymali 29-latka, który w ramach powrotu do przestępstwa, dokonał rozboju na 80-letnim mężczyźnie. Usłyszał już zarzut za, który grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W sobotę, 2 września 2023 roku tuż przed godzina18.00 dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie z treści, którego wynikało, iż chwilę wcześniej na ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie doszło do rozboju na 80-letnim mężczyźnie, który z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Na miejsce zdarzenia i do szpitala natychmiast zostały skierowane policyjne patrole by ustalić dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Mundurowi ustalili, iż mężczyzna w wieku około 30-lat po kilkukrotnym uderzeniu w twarz seniora i doprowadzeniu go do stanu bezbronności zabrał mu zegarek, ponad 1,5 tysiąca złotych oraz zdjął mu spodnie i też je zabrał. Następnie oddalił się w nieznanym mu kierunku.

Kryminalni z udziałem technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia zabezpieczyli niezbędne ślady i przystąpili do typowania sprawcy zajścia. Uzyskali również wsparcie z miejskiego centrum monitoringu co ułatwiło przedmiotowe typowanie. Szybko ustalili, iż za rozbojem może stać znany im z wcześniejszych konfliktów z prawem, 29-letni tomaszowianin. Wytypowanego mężczyznę zatrzymali w niedzielę, 3 września 2023 roku w mieszkaniu jego matki. Podczas przeszukania odnaleźli zegarek i spodnie należące do pokrzywdzonego. 29-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Po spędzeniu nocy w policyjnej celi i wytrzeźwieniu został doprowadzony do Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim gdzie usłyszał zarzut dokonania rozboju w warunkach tzw. recydywy, za co grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.