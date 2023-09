Dzielnicowy o wielkim sercu

Dzielnicowy z Posterunku Policji I Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie już nie pierwszy raz wykazał się nieocenioną pomocą i ofiarnością. Empatia i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które musi posiadać każdy policjant. W gronie funkcjonariuszy nie brakuje także tych, którzy wyciągają pomocną dłoń do drugiego człowieka także po służbie. Właśnie takim policjantem jest st. asp. Leszek Jacznik - dzielnicowy, twórca projektu ,,Paczka z dzielnicy” , który pomaga przez cały rok i swoim działaniem zaraża innych.