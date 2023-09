Rozpoczynamy VIII edycję zbiórki nakrętek „nakręć się na pomaganie”. Tym razem zbieramy dla Marcelinki Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Białej Piskiej – st. asp. Adam Trzonkowski startuje z VIII edycją zbiórki nakrętek. Tegoroczna akcja „Nakręć się na pomaganie” ma pomóc w leczeniu i rehabilitacji 10-miesięcznej Marceliny Żulińskiej z Pisza. Na skutek niedotlenienia mózgu dziewczynka nie oddycha samodzielnie, nie przełyka, nie otwiera oczu, nie reaguje na światło. Wymaga długiej i kosztownej rehabilitacji. Możemy jej pomóc zbierając dla niej nakrętki.

Rozpoczynamy kolejną zbiórkę nakrętek pod hasłem „Nakręć się na pomaganie”. Koordynator akcji – st. asp . Adam Trzonkowski, dzielnicowy z Białej Piskiej w ramach VIII edycji postanowił pomóc kolejnemu dziecku z powiatu piskiego. Tym razem dochód ze sprzedaży plastikowych korków przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację 10 – miesięcznej Marcelinki Żulińskiej z Pisza.

Poznajmy historię Marcelinki…

Marcelinka urodziła się w listopadzie 2022 roku jako zdrowe dziecko. Była długo wyczekiwanym i pierwszym dzieckiem swoich rodziców. Od początku była ich oczkiem w głowie.

W grudniu zeszłego roku, a było to tuż przed Bożym Narodzeniem, dla szczęśliwych rodziców rozegrała się tragedia. Dziewczynka przeziębiła się, ale to nie było jeszcze nic nadzwyczajnego. Jednak katar i kaszel nie ustępował przez wiele dni. Zaniepokojeni rodzice ponownie skonsultowali to z lekarzem.

20 grudnia ubiegłego roku późnym wieczorem stan dziewczynki znacznie się pogorszył. Rodzice postanowili natychmiast zawieźć córeczkę do szpitala. Wcześniej poinformowali szpital w Piszu, że niebawem pojawią się z niemowlakiem. Podczas transportu, po przejechaniu zaledwie kilometra, serduszko Marceliny się zatrzymało. Były to najdłuższe minuty w życiu jej rodziców.

Rodzice natychmiast podjęli próbę reanimacji córki. Trwała ona kilkanaście minut, następnie akcję przejęli ratownicy pogotowia. Rodzice byli pełni nadziei, że wszystko skończy się dobrze. Marcelinka trafiła do szpitala w Piszu, następnie została przewieziona do szpitala dziecięcego w Olsztynie na oddział intensywnej terapii. Po kilku tygodniach przeniesiono ją na oddział pediatryczny. Częściowo przywrócono jej funkcje życiowe. Gdy ustabilizowano stan Marcelinki, mała wojowniczka musiała przyjąć kolejny cios – posocznica, czyli sepsa.

Na skutek zbyt długiego niedotlenienia mózgu Marcelinka nie oddycha samodzielnie, nie przełyka, nie otwiera oczu, nie reaguje na światło. Wymaga wsparcia respiratora i jest karmiona sondą. Swoją postawą już nie raz udowodniła, że ma w sobie ogromną wolę życia, a my możemy jej pomóc zbierając dla niej nakrętki.

Zbiórka nakrętek dla Marcelinki

Podobnie jak w poprzednich edycjach plastikowe korki można przynosić do Komendy Powiatowej Policji w Piszu i wrzucać do pojemnika w kształcie serca. Można je też dostarczać do Komisariatów Policji w Białej Piskiej, w Orzyszu i w Rucianem – Nidzie. Nakrętki można też wrzucać do pojemników w kształcie serc, których systematycznie przybywa na terenie powiatu piskiego. Ważna informacja jest taka, że plastikowe korki dla Marcelinki zbieramy do serc oznaczonych plakatem naszej akcji i wizerunkiem dziewczynki.

Do udziału w VIII edycji akcji „Nakręć się na pomaganie” zapraszamy szkoły, instytucje oraz osoby prywatne. Liczy się każda ilość zebranych nakrętek. Finał kampanii przewidziany jest na lipiec 2024 roku.

Rodzice Marcelinki już teraz dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają ich i pomagają w tym trudnym dla nich czasie. Są wdzięczni za każdą nakrętkę wrzuconą do serca.

Pomóżmy niespełna rocznej Marcelince zbierając dla niej nakrętki!!!

(KWP w Olsztynie / kc)