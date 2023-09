Miał 4 promile i przewoził samochodem swoją 11-letnią córkę Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z jasielskiej drogówki zatrzymali kierowcę dostawczego forda. Mężczyzna miał w organizmie prawie 4 promile alkoholu. Co więcej, będąc w takim stanie, przewoził samochodem swoją 11-letnią córkę. Jak tłumaczył, wziął dziecko na zakupy.

W poniedziałek, 4 września 2023 roku po godz. 13.00, dyżurny jasielskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w kierunku miejscowości Skołyszyn ma poruszać się dostawczy ford, a jego kierowca, może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle natychmiast udali się we wskazany rejon.

Już po chwili, na drodze krajowej nr 28 w Skołyszynie, zauważyli samochód opisany w zgłoszeniu i zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 44-letni mężczyzna. Funkcjonariusze sprawdzili stan jego trzeźwości. Okazało się, że kierujący miał blisko 4 promile alkoholu. Dodatkowo, razem z nim podróżowała jego 11-letnia córka. Jak tłumaczył policjantom, zabrał swoje dziecko, aby zrobić zakupy na nowy rok szkolny.

Mundurowi przekazali 11-latkę pod opiekę babci. Samochód, którym kierował został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Ponadto, funkcjonariusze zatrzymali pijanemu kierowcy prawo jazdy.

44-latek został zatrzymany i przewieziony do jasielskiej komendy, a następnie trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut prowadzenia pojazdu będąc w stanie nietrzeźwości. Złożył wyjaśnienia i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Teraz za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.