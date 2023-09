Poszukiwany przez Interpol schował się przed policjantami pod łóżkiem Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zatrzymali 31-letniego obywatela Francji poszukiwanego za zabójstwo czerwoną notą Interpolu.

We wtorek, 5 września 2023 roku w godzinach popołudniowych funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie uzyskali informację, że na terenie pow. chrzanowskiego może przebywać 31-letni Francuz, który jest poszukiwany za zabójstwo czerwoną notą Interpolu. Z informacji przekazanych przez francuski wymiar sprawiedliwości wynika, że do przestępstwa doszło pod koniec sierpnia br. we Francji.

Policjanci bardzo szybo wytypowali miejsce, w którym ukrywał się mężczyzna. Jeszcze tego samego dnia doszło do zatrzymania poszukiwanego. Mężczyzna ukrywał się w jednym z mieszkań na terenie powiatu chrzanowskiego. Gdy policjanci pojawili się pod wytypowanym adresem, 31-latek schował się przed nimi pod łóżkiem.

Zatrzymany oczekuje na dalsze decyzje w sprawie ekstradycji.

(KWP w Krakowie / sc)