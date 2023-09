Policjanci nigdy nie mają urlopu od niesienia pomocy drugiemu człowiekowi Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiejsza noc zapewne na długo pozostanie w pamięci sierżanta sztabowego Pawła Zbroszczyka, który w środku nocy został wybudzony ze snu. Dzięki jego szybkiej reakcji nie doszło do tragedii, a 40-letni mieszkaniec Szczecinka w porę został powstrzymany od targnięcia się na własne życie.

Dziś w nocy policjanta Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku obudziło głośne pukanie do drzwi. O pomoc zwrócił się do niego sąsiad u którego w mieszkaniu doszło do awantury. Z relacji uczestników wynikało, że jeden z mężczyzn będący w kryzysie emocjonalnym oświadczył, że idzie targnąć się na własne życie. Sierżant sztabowy Paweł Zbroszczyk szybko powiadomił służby dzwoniąc na numer alarmowy a sam udał się za mężczyzną, w kierunku jaki wskazała mu zaniepokojona rodzina. W pobliżu miejsca zamieszkania policjant zauważył 40-latka i odwiódł go od tego desperackiego kroku. Mężczyzna został przekazany umundurowanemu potrolowi policji i objęty opieką lekarską.

Pamiętajmy! Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie psychicznym

112 – numer alarmowy

Wymienione telefony dostępne są bezpłatnie, całodobowo.