Policjanci pomogli kierowcy, który źle się poczuł Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci referatu interwencyjnego pomogli 63-letniemu kierującemu opla, który źle się poczuł i zdrętwiały mu ręka oraz noga w czasie jazdy. Mundurowi udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, po czym przekazali pod opiekę wezwanemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.

Policjanci w swojej codziennej służbie podejmują liczne interwencje, ścigają przestępców, czy też sprawców wykroczeń. Jednak to nie wszystko. W myśl hasła „Pomagamy i chronimy”, reagujemy także wtedy, kiedy zagrożone jest czyjeś życie i zdrowie.

Oficer dyżurny z komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie o kierowcy, który w trakcie jazdy źle się poczuł i zjechał na parking przy ul. Zawodników. Na miejsce natychmiast pojechali st. post. Rafał Felczak i post. Dawid Włodarczyk z referatu interwencyjnego. We wskazanym miejscu na tylnym siedzeniu opla leżał 63-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego. Funkcjonariusze otworzyli drzwi samochodu i ustalili, że kierowca nie czuje lewej ręki oraz nogi. Policjanci wyciągnęli mężczyznę z pojazdu i ułożyli go na kocu w pozycji bocznej. Jednoczenie wezwali karetkę pogotowia i do jej przyjazdu kontrolowali funkcje życiowe 63-latka. Kilka minut później mężczyzna został przekazany przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Kierowca z podejrzeniem udaru został przetransportowany karetką do szpitala.