Zatrzymany za oszustwa na ekogroszek Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Namysłowscy Kryminalni zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa internetowe. Zatrzymany oferował na portalach handlowych i mediach społecznościowych ekogroszek, a po otrzymaniu zapłaty nie wywiązywał się z umowy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Podajemy numer telefonu, z którego dzwonił: 730 116 969. Jeśli też zostałeś przez niego oszukany, skontaktuj się z nami.

Mieszkaniec powiatu namysłowskiego zostało oszukanych podczas transakcji kupna w Internecie. Kupujący korzystał ze znanej platformy aukcyjnej. Był on zainteresowany kupnem ekogroszku. Sprawą zajęli się miejscowi kryminalni. Wszystko wskazywało na to, że za te przestępstwo odpowiedzialna jest jedna osoba. Trop prowadził do Częstochowy.

Na początku września 2023 r., śledczy zapukali do drzwi typowanego wcześniej mieszkania.Po krótkiej rozmowie policjanci postanowili przeszukać mieszkanie. Śledczy znaleźli telefon komórkowy wraz z kartą SIM o numerze, który służyły do popełnienia przestępstwa. 31-latek został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli też materiały dowodowe znajdujące się w mieszkaniu.

Podejrzany usłyszał zarzut dotyczący oszustwa. Jak mówią namysłowscy kryminalni, sprawa ta może mieć charakter rozwojowy, gdyż docierają do nich kolejne informacje o oszukanych osobach przez podejrzanego. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 8 lat więzienia.

Jeśli ktoś z Państwa został oszukany na aukcji internetowej, a sprawca kontaktował się z nr telefonu 730-116-969, prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Namysłowie pod nr +48 47 862 72 03.