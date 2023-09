Uważajmy na oszustów Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestępcy korzystają z każdej możliwość, aby osiągnąć swój cel. Modyfikują sposoby działania, aby wzbogacić się naszym koszem. Pojawiające się w mediach informacje dotyczące zachorowań na legionellę, stworzyły nową okazję dla przestępców. Oszuści, wykorzystując strach wywołany falą zakażeń i podając się m.in. za pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej, próbują wyłudzić od nas dane osobowe.

W ostatnim czasie, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, otrzymała kilka sygnałów o przestępcach przedstawiających się za pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej. Pod pretekstem przeprowadzenia badań w kierunku ewentualnego zakażenia leginellą, usiłują wyłudzić od nas dane osobowe - imię, nazwisko, numer pesel, adres zameldowania, numer telefonu. Pamiętajmy, że dane te są szczególnie wrażliwe i należy je chronić.

W przypadku, gdy dzwoni do nas nieznajoma osoba, której tożsamości nie możemy zweryfikować, pod żadnym pozorem nie należy podawać naszych danych, nie dokonujmy żadnych transakcji finansowych ani nie otwierajmy żadnego linka i nie pobierajmy żadnych załączników.

Naszą czujność powinny wzbudzić także „oferty” dezynfekcji wody. Przed wpuszczeniem do naszego domu obcych osób, sprawdźmy kim są, po co przyszli i jaką instytucje reprezentują. Niestety, otwierając drzwi rzekomemu pracownikowi spółdzielni mieszkaniowej lub wodociągów, możemy zaprosić do siebie złodzieja.