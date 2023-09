Liczni wystawcy i sprzęt na targach zbrojeniowych Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego wiodącym krajem jest Korea Południowa. Podczas wystawy zawierane są kolejne umowy dotyczące dostaw sprzętu obronnego, można było zobaczyć także policyjny sprzęt. Dziś wystawę odwiedziła delegacja z Komendy Głównej Policji – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Dyrektor Biura Logistyki KGP insp. Mariusz Żurawski, którym towarzyszył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, jego zastępca insp. dr Agata Malasińska-Nagórny oraz Komendant Miejski Policji w Kielcach insp. Tomasz Śliwiński.

W Kielcach odbywa się trzecia co do wielkości w Europie wystawa sprzętu obronnego. Ośrodek wystawienniczy zorganizował wydarzenie już po raz trzydziesty pierwszy. Na stoiskach polskich i światowych liderów branży obronnej nie brakuje najnowocześniejszych rozwiązań i technologicznych nowinek. Najwięcej sprzętu oferują wystawcy z Korei Południowej. Producenci prezentują sprzęt wojsk pancernych i zmechanizowanych, nie zabrakło także wyposażenia policjantów. Broń, odzież czy sprzęt łączności to tylko niektóre z prezentowanych wystaw.

Dziś MSPO odwiedziła delegacja z Komendy Głównej Policji – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Dyrektor Biura Logistyki KGP insp. Mariusz Żurawski, którzy wspólnie z szefem świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr. Jarosławem Kaletą, jego zastępcą insp. dr Agatą Malasińską-Nagórny oraz Komendantem Miejskim Policji w Kielcach insp. Tomaszem Śliwińskim zapoznawali się z ofertami różnych firm.

Źródło: KWP w Kielcach