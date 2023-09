Mundurowi oddali krew potrzebującym – lubuscy policjanci w akcji „Zjednoczeni Krwią” Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci wzięli udział w akcji „Zjednoczeni Krwią” i wspólnie z przedstawicielami wielu służb mundurowych podzieli się płynem ratującym ludzkie życie. Stróżów prawa reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektor Jarosław Pasterski. Celem tej szlachetnej akcji było zebranie nawet 90 litrów krwi.

Ratowanie ludzkiego życia to dla lubuskich policjantów zadanie priorytetowe. Potwierdzeniem tego są liczne informacje prasowe o działaniach funkcjonariuszy, podczas których udało im się uratować drugiego człowieka. Poza skutecznymi interwencjami w sytuacjach gdzie zagrożone było czyjeś życie, policjanci szukają także innych sposobów, aby pomóc w jego ratowaniu. Okazją do tego są bez wątpienia różnego rodzaju zbiórki krwi. Ten płyn jest dla wielu osób nadzieją na odzyskanie zdrowia w trudnych chwilach, dlatego też lubuscy stróże prawa aktywnie uczestniczą we wszelkich inicjatywach, podczas których jest on zbierany.

Takie szlachetne przedsięwzięcie miało miejsce w środę (6 września) w ośrodku wypoczynkowym w Łagowie (powiat świebodziński). Akcja „Zjednoczeni Krwią” została zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Wojewody Lubuskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Narodowego Centrum Krwi. Była to idealna okazja do tego, aby pomóc uratować czyjeś życie, dlatego też służby mundurowe nie mogły przejść obok niej obojętnie. Licznie zgromadzeni krwiodawcy, w tym lubuscy policjanci z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektorem Jarosławem Pasterskim na czele, podzielili się płynem ratującym ludzkie życie. Wartym podkreślenia jest fakt, że wielu z lubuskich stróżów prawa należy do Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy zawsze włączają się w tego typu inicjatywy.

Akcja „Zjednoczeni Krwią” skierowana została do służb mundurowych województwa lubuskiego oraz wykraczających poza jego obszar formacji powiązanych terytorialnie z celem zebrania nawet 90 litrów krwi, a także wykształcenia i promowania idei krwiodawstwa. Chociaż scenariusz środowego wydarzenia składał się z kilku części, najważniejszą z nich była oczywiście zbiórka krwi. Dodatkowo dla zgromadzonych osób przygotowano atrakcyjne pokazy i stanowiska promocyjno-edukacyjne oraz poczęstunek.

Trzecia edycja akcji „Zjednoczeni Krwią” minęła bardzo pomyślnie, a na twarzach wszystkich krwiodawców widać było uśmiechy oraz poczucie spełnienia dobrego uczynku, który ma bez wątpienia ogromne znaczenie dla ludzkiego życia. Wszystkie służby mundurowe zapowiedziały także swój udział w następnej akcji, której organizatorem będzie Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

zdjęcia: podinspektor Marcin Maludy

tekst/film: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 35.5 MB)