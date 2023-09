Potrącenie pieszego zarejestrowane przez kamerę Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do groźnego zdarzenia doszło wczoraj w Jabłoniu. Kierujący Volkswagenem na przejściu dla pieszych potrącił 17-latka. Na szczęście chłopak nie odniósł poważnych obrażeń. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę w samochodzie, a nagranie publikujemy ku przestrodze.

Film Nagranie z rejestratora jazdy. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z rejestratora jazdy. (format mp4 - rozmiar 12.26 MB)

Wczoraj po godzinie 7:00 dyżurny parczewskiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszego przy ul. T. Kościuszki w Jabłoniu. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 17-letek przekraczał jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych. Tam został potrącony przez Volkswagena Passata jadącego w kierunku ul. Zamoyskiego. Na szczęście chłopak nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca był trzeźwy.

Zdarzenie miało miejsce na wyraźnie oznakowanym i przejściu dla pieszych - czyli tam, gdzie przepisy chronią pieszego w sposób szczególny.

Nagranie pokazuje również, że pieszy wychodząc zza busa, który bezpośrednio zaparkował za przejściem dla pieszych nie rozejrzał się będąc już na przejściu dla pieszych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym w dużej mierze zależy od tego, czy sami stosujemy się do podstawowych zasad poruszania się po drodze.

Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez drogę, na którą wjeżdża. Kierujący samochodami powinni także zwiększyć swoją uwagę zbliżając się m. in. do przejazdu dla rowerzystów, gdzie należy spodziewać się osób korzystających z jednośladów.

sierżant sztabowy Anna Borowik