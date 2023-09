XX Kynologiczne Mistrzostwa Polski – eliminacje wojewódzkie Data publikacji 06.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś rozpoczęły wojewódzkie eliminacje XX Kynologicznych Mistrzostw Polski. W zmaganiach przewodników służbowych psów udział wzięło 8 uczestników reprezentujących Komendę Miejską Policji w Kielcach oraz komendy powiatowe z Pińczowa, Sandomierza, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic oraz Ostrowca Świętokrzyskiego. Zmagania przewidziane są na dwa dni.

Zawody w imieniu szefa świętokrzyskich policjantów otworzyła pani Naczelnik Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach insp. Marzena Piórkowska. Do zmagań przystąpiło ośmiu przewodników. Policjanci oraz czworonożni funkcjonariusze rywalizowali dziś w trzech konkurencjach. W pierwszej kolejności skupiono się na pracy węchowej psów służbowych. Każdy zawodnik miał do odnalezienia przedmiot. Ślad zapachowy pozostawiony był w zalesionym terenie, gdzie trzeba było wykazać się wieloma umiejętnościami. W kolejnej konkurencji sprawdzano ogólne posłuszeństwo służbowych psów. Spacer i bieg po przygotowanym torze, podczas których czworonogi musiały realizować różne polecenia to niektóre elementy tej części zawodów. Najbardziej dynamiczną konkurencją był pościg za pozorantem. Tu komisja oceniała m. in. działanie podczas obezwładniania agresora z niebezpiecznym przedmiotem i obronę przewodnika podczas konwoju.

Opr. MŚ