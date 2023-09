Oferowali w Internecie fałszywe miejsca noclegowe – grupę rozbili policjanci CBZC Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się dokonywaniem licznych oszustw w związku z zamieszczaniem w znanym serwisie internetowym fałszywych ogłoszeń o wynajęciu miejsc noclegowych w regionach turystycznych. 7 zatrzymanych przez policjantów mężczyzn usłyszało zarzuty karne, a trzech zostało tymczasowo aresztowanych.

Pod koniec sierpnia policjanci Wydziału w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu innych funkcjonariuszy CBZC, zatrzymali na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego oraz pomorskiego 7 osób podejrzanych o popełnienie wielu oszustw internetowych. Działania funkcjonariuszy wynikały ze śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. Przestępczy proceder polegał na zamieszczaniu na popularnym portalu ogłoszeniowym, nieprawdziwych ofert wynajmu noclegów w kurortach wypoczynkowych. Podejrzani jako potwierdzenie wynajmu, pobierali zaliczki na rachunki bankowe, z których środki wypłacali w bankomatach przy wykorzystaniu kodów szybkiej płatności.

Jak ustalili policjanci, osoby te działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Podczas zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz nośniki teleinformatyczne, które będą poddane dalszej szczegółowej analizie. Łącznie w sprawie przedstawiono 7 osobom 422 zarzuty, w tym zarzuty dot. zorganizowanej grupy przestępczej, oszustw i prania pieniędzy. Do chwili obecnej ustalono 212 pokrzywdzonych.

Sprawcy zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, gdzie zostali przesłuchani. Wobec trzech z nich Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, do którego sąd się przychylił.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, nadal kompletowany będzie materiał dowodowy celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z przestępczym procederem.

Przypominamy!

Sprawdźmy, czy istnieje podany adres, ponieważ zdarza się, że ogłoszenie dotyczy ulicy, bądź adresu, którego nie ma. Tutaj pomocne mogą się okazać narzędzia internetowe umożliwiające lokalizację adresu.

Dokładnie sprawdźmy dane obiektu.

Jedźmy w miejsce polecone przez znajomych lub inne osoby, które już tam były.

Jeżeli obiekt działa legalnie, powinien być zarejestrowany w urzędzie danego miasta.

Zaliczkę wpłacajmy na konto bankowe. Każda propozycja przelania pieniędzy za pomocą alternatywnych form, firm pośredniczących, powinna wzbudzić nasze podejrzenia.

Poprośmy o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu za wpłaconą zaliczkę. Opór w wystawieniu dokumentu powinien wzbudzić nasze podejrzenia co do uczciwości oferty.

Zachowujmy całą dokumentację związaną z transakcją, przelewy, e-maile, zarówno te, które wysyłaliśmy, jak i te, które otrzymaliśmy.