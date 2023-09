Podziękowania dla policjantów z wadowickiej drogówki Data publikacji 07.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałek, do Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy wieźli do szpitala rodzącą kobietę. Dzięki pomocy mundurowych przyszła mama w porę dotarła do lecznicy w Bielsku Białej.

Kilka dni temu, do policjantów ruchu drogowego, którzy pełnili swoje obowiązki służbowe w Roczynach, podjechał samochód osobowy. Z pojazdu wybiegł zdenerwowany mężczyzna, prosząc funkcjonariuszy o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala w Bielsku Białej jego żony, która właśnie zaczęła rodzić. Mundurowi bez chwili zawahania podjęli jedyną słuszną decyzję. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu oraz liczne remonty, policjanci zdecydowali o przewiezieniu kobiety do szpitala radiowozem, jednocześnie informując o zaistniałej sytuacji dyżurnego andrychowskiego komisariatu.

Funkcjonariusze przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko przedostali się przez zakorkowane ulice do Bielska Białej, gdzie przekazali pasażerkę pod opiekę personelu medycznego. Kilkadziesiąt minut później kobieta szczęśliwie urodziła córkę.

W miniony poniedziałek, do wadowickiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów, za okazaną pomoc.

Takie podziękowania są dla nas wyrazem największego uznania, dają dużą satysfakcję, a przede wszystkim motywują do dalszego działania i pomagania innym.