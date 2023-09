Nowe radiowozy ETDiE oraz APRD Data publikacji 07.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci korzystają z nowych radiowozów Ekip Techniki Drogowej i Ekologii (ETDiE) oraz Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego (APRD).

Z projektów pn.: „Bezpieczniej na drogach – pojazdy Ekip Techniki Drogowej i Ekologii dla Policji” oraz „Bezpieczniej na drogach – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, do kujawsko-pomorskich policjantów trafiły dwa radiowozy (ETDiE) do kontroli stanu technicznego pojazdów oraz 7 radiowozów (APRD) przeznaczonych do obsługi zdarzeń drogowych.



Nowoczesne furgony (ETDiE), z racji dodatkowego wyposażenia, są „mini-stacjami diagnostycznymi”, a policjanci wykorzystują je głównie podczas kontroli stany technicznego samochodów. Na wyposażeniu tych radiowozów znajdują się między innymi dymomierz, opóźnieniomierz, analizator spalin i przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła, ale też komplet znaków drogowych i lamp ostrzegawczych potrzebnych na miejscu prowadzenia kontroli i kolczatka drogowa. Wysoki komfort pracy policjantów zapewni także wyposażenie w części biurowej pojazdu. Wielofunkcyjne urządzenie drukujące, komputer czy aparat to tylko jedne z wielu sprzętów ułatwiających funkcjonariuszom pracę na miejscu kontroli drogowej.



Do kujawsko-pomorskiej floty dołączyły także specjalistyczne pojazdy APRD (Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego). Nowe pojazdy wyposażone są w specjalistyczny sprzęt spełniający potrzeby policjantów z „drogówki” obsługujących na co dzień zdarzenia drogowe. W pojeździe znajdziemy m.in. agregat prądotwórczy, zestaw znaków drogowych, pachołki, parawan, drogomierz, aparat fotograficzny i lampy. Na dachu znajduje się tablica świetlna ze znakiem „UWAGA WYPADEK”, a także maszt świetlny ułatwiający pracę po zmroku. Ambulanse wewnątrz posiadają miejsce do pracy biurowej wraz z komputerem przenośnym, drukarką i routerem.

Nowoczesne pojazdy służbowe pozwalają funkcjonariuszom jeszcze bardziej skutecznie realizować różnego rodzaju działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.