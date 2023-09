Podziękowania dla policjantów z Jawora Powrót Generuj PDF Drukuj Na skrzynkę mailową Komendy Powiatowej Policji w Jaworze wpłynęły podziękowania dla jaworskich funkcjonariuszy od mężczyzny, który miał problemy z małoletnim synem, a pomogli mu właśnie policjanci oraz dzielnicowi z jaworskiej jednostki. Ten miły gest jest wyrazem uznania dla służby mundurowych i motorem do dalszej pracy na rzecz innych.

Policjanci w codziennej służbie spotykają się z różnymi sprawami. Do każdej z nich starają się podchodzić indywidualnie, tak aby zrozumieć oczekiwania ludzi. Najczęściej ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem jest dzielnicowy, który podczas codziennej służby musi mierzyć się z rozmaitymi sprawami. Zdarza się, że policjant rewiru dzielnicowych pełni rolę mediatora w konfliktach oraz niesie pomoc potrzebującym jej mieszkańcom swojego rejonu.

W liście, który wpłynął do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze znalazły się słowa uznania dla pracy i zaangażowania policjantów tej jednostki. Piszący podziękował funkcjonariuszom, a w szczególności dzielnicowym, za zaangażowanie, jakim wykazali się pomagając mu w rozwiązaniu problemów rodzinnych. Jak wskazał

„Sprawy rodzinne są niezwykle trudne i skomplikowane i wymagają zrozumienia, bezstronności oraz ogromnej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego oraz łagodzenia konfliktów i takimi umiejętnościami za każdym razem wykazali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.”

Jaworscy dzielnicowi zgodnie twierdzą, że praca z ludźmi sprawia im ogromną satysfakcję, a taki list tylko utwierdza ich w przekonaniu, że to co robią ma sens. Jak przyznają mundurowi, największą nagrodą tej służby jest słowo „dziękuję”, które bardzo motywuje go do dalszej pracy i podejmowania nowych wyzwań czekających na nich w codziennej służbie.

Słowa uznania dla jaworskich policjantów po raz kolejny potwierdziły profesjonalizm oraz dużą dozę empatii mundurowych z jaworskiej komendy w wykonywane obowiązki służbowe. Podziękowania od mieszkańców z pewnością są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania dla ich codziennego trudu.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KPP w Jaworze

asp. szt. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942