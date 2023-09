Policjanci zabezpieczyli broń z czasów II Wojny Światowej. Arsenał spoczywał na dnie rzeki Data publikacji 07.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Międzyrzecki Rejon Umocniony nadal pozostaje bogatym źródłem historycznych artefaktów z czasów II Wojny Światowej. Jednym z najbardziej niebezpiecznych pozostałości jest broń oraz materiały wybuchowe, które od lat znajdują się w gruncie oraz na dnie rzek stale stwarzając realne zagrożenie. Policjanci i eksperci do spraw rozminowywania muszą nieustannie podejmować wysiłki, aby zapobiec niebezpieczeństwom związanym z niewybuchami.

W wyniku informacji dostarczonych przez osoby postronne, policjanci rozpoczęli intensywne działania w celu zidentyfikowania oraz zabezpieczenia znalezisk znajdujących na dnie rzeki Obra w Międzyrzeczu. Nietypowe znalezisko mogło stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego dlatego też ważne było zachowanie należytych środków ostrożności. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, udało się zabezpieczyć broń z okresu II Wojny Światowej, w tym części karabinów, oraz rewolwer. Teraz policjanci przystąpią do szczegółowych badań i analizy znalezionej broni. Ujawnione artefakty zostaną przekazane do zespołu ekspertów w dziedzinie wojskowości oraz uzbrojenia, którzy będą starannie badać ujawnione artefakty, aby zidentyfikować ich pochodzenie i okoliczności związane z ich obecnością na dnie rzeki. To odkrycie stanowi nie tylko ważny element naszego dziedzictwa historycznego, ale także może dostarczyć cennych informacji na temat wydarzeń związanych z II Wojną Światową w naszym regionie.

Warto podkreślić, że niewybuchy pozostawione na naszym terenie po II Wojnie Światowej stanowią realne niebezpieczeństwo. Pomimo upływu lat, niektóre z materiałów wybuchowych mogą wciąż być aktywne i stanowić zagrożenie. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów:

- Jeżeli natrafiłeś na przedmiot przypominający niewybuch, zachowaj bezpieczną odległość i nie próbuj nim manipulować;

- Niezwłocznie skontaktuj się z Policją i podaj dokładną lokalizację miejsca odnalezienia niewybuchu;

- Jeżeli w obrębie znaleziska znajdują się inne osoby, ostrzeż ich o niebezpieczeństwie;

- Nie oceniaj samodzielnie czy znaleziony przedmiot to niewybuch.