Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 07.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji ze Złotowa 5 września zatrzymali 85-latka podejrzanego o zabójstwo mieszkanki Paruszki. Mężczyzna - były mąż - strzelił do kobiety z bliskiej odległości, z broni własnej konstrukcji. Grozi mu kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywocia.

2 września około godziny 14, Dyżurny Złotowskiej jednostki został powiadomiony przez mieszkańca wsi, o odnalezieniu ciała 71-letniej kobiety, mieszkanki Paruszki ( gm. Krajenka), w miejscu jej zamieszkania. Przeprowadzone przez mundurowych czynności na miejscu zdarzenia, wskazywały na to, że kobieta został postrzelona z bliskiej odległości w wyniku czego zmarła.

W wykrycie sprawcy zaangażowaniu zostali funkcjonariusze ze złotowskiej jednostki, Komisariatu Policji w Krajence przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, pracowników Laboratorium Kryminalistycznego KWP, techników kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, policjantów z Piły oraz biegłego z Zakładu Medycyny Sądowej, którzy pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Złotowie wykonywali czynności na miejscu zdarzenia.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa z Poznania, pod której nadzorem funkcjonariusze przystąpili do zbierania materiału dowodowego, który miał doprowadzić do wykrycia sprawcy.

Zebrane informacje pozwoliły wytypować sprawcę zabójstwa i kilka dni później, do sprawy zatrzymano 85-letniego mężczyznę – byłego męża kobiety. Podejrzany to mieszkaniec województwa opolskiego, który przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia w tej sprawie.

Dziś w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, zapadnie decyzja o tymczasowym areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 8 do 25 lat lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.