Policjanci odzyskali rasowe psy Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego opatowskiej jednostki odzyskali dwa psy rasy yorkshire terrier oraz cavalier king charles spaniel. O tym, że czworonogi zostały skradzione zawiadomił we wtorek wieczorem ich właściciel. Działania funkcjonariuszy doprowadziły do szczęśliwego zakończenia i psy już w środę wróciły do domu.

We wtorek, 5 września 2023 roku wieczorem do komendy w Opatowie zgłosił się 71-letni mieszkaniec gminy Opatów. Mężczyzna zawiadomił, że w godzinach porannych z jego posesji ktoś zabrał dwa rasowe psy. Poczynione w sprawie ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego do mieszkańca sąsiedniej gminy Lipnik.

W wyniku przeszukania posesji należącej do 47-latka psy zostały znalezione. Yorkshire terier i cavalier king charles spaniel jeszcze tego samego dnia wróciły do prawowitego właściciela. Mężczyzna, u którego przebywały zwierzęta został w tej sprawie przesłuchany.

Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności wejścia w posiadanie wartościowych czworonogów przez 47-latka.