Skuteczny atak oszusta - seniorka straciła 85 tysięcy złotych Data publikacji 07.09.2023

Pomimo różnych akcji prewencyjnych, wielu ostrzeżeń, spotkań i uświadamiania osób starszych, Ci dają wiarę oszustom, którzy wykorzystują stare metody, by się bezprawnie wzbogacić. Niemal 85 tysięcy złotych straciła słubiczanka, która uwierzyła w historię o spowodowaniu wypadku przez jej córkę . W trosce o swoje dziecko, „ratując je z kłopotów" przekazała pieniądze oszustom podającym się za policjantów.

We wtorek (5-go września) w Słubicach oszuści ponownie wykorzystali słabość starszej osoby, i działając na jej emocjach, odebrali jej dorobek życia. Wystarczył tylko telefon i zmyślona opowieść, która dotyczy bezpieczeństwa osoby najbliższej. Tylko tyle i aż tyle, by 86- letnia seniorka uwierzyła w historię przedstawioną telefonicznie przez kobietę podająca się za policjantkę. Kobieta usłyszała, że jej córka spowodowała wypadek, w którym zginęła ciężarna kobieta. Następnie fałszywa policjantka poinformowała o konieczności przekazania pieniędzy rodzinie zmarłej, aby jej córka nie trafiła na kilka lat do aresztu. Przedstawiła, że możliwe jest uniknięcie kłopotów w zamian za przekazanie adwokatowi rodziny 200 tyś. złotych. W trosce o wolność swojego dziecka słubiczanka zebrała wszystkie swoje oszczędności i zgodnie z otrzymanymi wskazówkami fałszywej policjantki, spakowała je do kosmetyczki, którą zostawiła na parapecie przed domem. Było tam blisko 85 tysięcy złotych. Zawartość kosmetyczki odebrał mężczyzna, którego policjantka przedstawiła jako adwokata rodziny. Policjantka poinformowała starszą kobietę, że po przekazaniu pieniędzy córka wróci do domu. Chwilę po zakończonej rozmowie do domu wróciła córka kobiety, której to 86-latka opowiedziała całą historię. Niestety okazało się, że była to zmyślona opowieść, a starsza Pani stała się ofiarą oszustwa bezwzględnych przestępców.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy:

Słyszysz taką historię w słuchawce swojego telefonu, natychmiast się rozłącz! Im dłużej będzie kontynuowana rozmowa, tym bardziej oszuści będą wpływać na Twoje emocje, celem uprawdopodobnienia swojej opowieści.

Pamiętaj! Policjanci nigdy nie zadzwonią z taka informacją i nigdy nie zażądają pieniędzy !

Tylko oszuści informują telefonicznie o wypadku osoby z naszej rodziny oraz o tym, że potrzebne są pieniądze w zamian za uniknięcie kary.

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, a także każdego kto może stać się ofiarą przestępczego działania oszustów telefonicznych, Policja prosi o szczególną ostrożność oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania w jakichkolwiek kontaktach związanych z tego typu historiami.

Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podaje się za policjanta, prokuratora, pracownika banku członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujemy żadnych pochopnych działań. Nie informujemy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banków wszystkich oszczędności. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Nie ulejmy presji czasu wywieranej przez oszustów. W przypadku podejrzenia, że możemy mieć do czynienia z oszustem należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką Policji osobiście lub telefonicznie pod nr 112.

Jeżeli przeczytałeś ten komunikat, idź i ostrzeż Twoich bliskich lub sąsiadów. Wspólnie zadbajmy o ich bezpieczeństwo.

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

aspirant Ewa Murmyło