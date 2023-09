Zaskoczyli policjantkę bukietem kwiatów Data publikacji 07.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Chełmska policjantka nie kryła zaskoczenia otrzymując w czasie służby na ulicy bukiet kwiatów. To inicjatywa Stowarzyszenia Werwa, Nowego Tygodnia Chełmskiego i lokalnej kwiaciarni. Podmioty te od ponad roku raz w miesiącu wręczają niespodziewanie kwiaty dla wyróżniającej się w powiecie chełmskim kobiety. Wczoraj nasza policjantka, odznaczona medalem imienia podkomisarza Andrzeja Struja, dołączyła do tego zacnego grona.

Pełniąca na co dzień służbę w pionie prewencji policjantka z chełmskiej komendy st. post. Katarzyna Gadzała swoją postawą zwróciła uwagę Stowarzyszenia Werwa, które przy współudziale Nowego Tygodnia Chełmskiego i lokalnej kwiaciarni raz w miesiącu wręcza bukietową niespodziankę wyróżniającej się kobiecie.

Funkcjonariuszka zatrzymała sprawcę rozboju na 76-latku, za co podczas tegorocznych centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie odznaczona została medalem im. podkom. Andrzeja Struja przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, więcej w artykule "Chełmska policjantka odznaczona medalem imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja"

Do wręczenia z zaskoczenia kwiatów w czasie jej służby doszło wczoraj na deptaku w Chełmie. Funkcjonariuszka nie spodziewała się takiego wyróżnienia. Podziękowała za docenienie jej służby oraz to, że mogła dołączyć do tak zacnego grona kobiet.