Pierwsze uderzenie w międzynarodowy gang przemycający nielegalnych migrantów Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zatrzymali 4 osoby podejrzane o organizowanie wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy państwowej z Białorusi do Polski i pomoc w przedostaniu się do krajów Europy Zachodniej. Nielegalni migranci byli przewożeni wynajętymi samochodami osobowymi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Lubelski Pion PZ Prokuratury Krajowej. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, prowadzą śledztwo dotyczące międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie organizowali nielegalnym migrantom przekraczanie granicy białorusko-polskiej, z reguły w miejscach odludnych i zalesionych, głównie na terenie województwa podlaskiego. Następnie migranci byli przewożeni do Niemiec każdorazowo innym, wynajętym samochodem osobowym z przyciemnianymi tylnymi szybami. Za transport do Europy Zachodniej pobierano za każdą osobę od tysiąca złotych wzwyż. Wszystko wskazuje na to, że mogli w ten sposób działać co najmniej od 2 miesięcy.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w środę policjanci CBŚP przeprowadzili akcję zatrzymując w województwie lubelskim i w Warszawie czterech Polaków, w wieku od 19 do 33 lat. Dodatkowo za posiadanie mefedronu został zatrzymany piąty młody mężczyzna. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dwóch z zatrzymanych może mieć związek ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lubelskich klubów sportowych. Podczas działań policjanci zabezpieczyli także marihuanę oraz 2 kastety.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, gdzie czterem mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej, w tym jednej osobie zarzut kierowania tą grupą, zarzuty organizowania wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy państwowej. Dodatkowo trzy osoby usłyszały również zarzut posiadania narkotyków. Decyzją Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.