Kolejny oszust zatrzymany, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie

Otwoccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji mają ręce pełne pracy. To wszystko za sprawą oszustw, które są dokonywane zdalnie, przy pomocy nowych technologii. Funkcjonariusze należący to tej komórki, stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby być o krok przed przestępcami. Liczne szkolenia oraz możliwość wykorzystania nowoczesnych metod pracy operacyjnej doprowadziły do zatrzymania kolejnego oszusta, który podszywał się pod pracownika banku. Policjanci podczas przeprowadzonej akcji policyjnej zabezpieczyli ponad 45 000 złotych, 210 euro, 1700 dolarów oraz karty bankomatowe. Zatrzymany 20-latek przyznał się do jednego z zarzucanych mu czynów i trafił na 3 miesiące do aresztu. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Garwolinie.