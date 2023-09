91-latka przechytrzyła fałszywych policjantów Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mimo wielokrotnych apeli stróżów prawa o rozwagę i ostrożność, zwłaszcza podczas rozmów telefonicznych, zdarza się, że metody działania oszustów okazują się skuteczne. Tym razem 91-latka przechytrzyła przestępców podających się za funkcjonariuszy biura śledczego. Kobieta miała być kolejną ofiarą oszustwa, ale to ona doprowadziła do zatrzymania przestępczego trio.

Na numer stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako funkcjonariusz biura śledczego. Fałszywa policjantka zmanipulowała mieszkankę powiatu rybnickiego i oświadczyła, że jej pieniądze na konie bankowym są zagrożone i kazał jej udać się nazajutrz do banku i wypłacić z konta 30 tysięcy złotych. Następnie na numer stacjonarny starszej kobiety, jak i jej telefon komórkowy ponownie zadzwoniła rzekoma funkcjonariuszka i, mając aktywne połączenia, nakazała 91-latce udać się do banku.

Jednak po wypłaceniu pieniędzy mieszkanka naszego powiatu nie działała zgodnie z instrukcją narzuconą przez „funkcjonariuszkę”, ale udała się do dyżurnego Komisariatu Policji w Gaszowicach. Kryminalni z komisariatu, przy wsparciu śledczych z rybnickiej komendy, natychmiast przygotowali zasadzkę na oszustów, którzy przyjechali po pieniądze. W rejonie miejsca zamieszkania seniorki policjanci zatrzymali 15 i 17-latka. Z kolei 21-letni mężczyzna został zatrzymany w rejonie centrum Gaszowic. Dwaj zatrzymani to mieszkańcy Warszawy i okolic, a najstarszy z nich to obywatel Tadżykistanu. W wyniku podjętych czynności decyzją Sądu Rodzinnego w Rybniku nieletni został umieszczony w Schronisku dla Nieletnich.

Przestrzegamy przed oszustami!

Przypominamy, że policjant, który podejmuje czynności służbowe w cywilu i nie jest umundurowany, musi podać stopień, imię i nazwisko i pokazać legitymację służbową w taki sposób, abyśmy mogli odczytać z niej najważniejsze dane.

Jeśli mamy choć cień wątpliwości co do autentyczności stróża prawa, zadzwońmy na Policję, aby potwierdzić jego tożsamość.

Pamiętajmy, że policjanci nigdy w rozmowie telefonicznej nie dopytują o oszczędności czy konta bankowe, nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności, ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki!

Policja nigdy nie prosi o pomoc w sprawach i przekazanie pieniędzy!

Pamiętajmy, aby nie udzielać żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich oraz nie mówić o planach życiowych swoich, czy też członków rodziny.

Policjanci nigdy nie informują telefonicznie mieszkańców o prowadzonych śledztwach i nie proszą o pomoc w zatrzymaniu osób na gorącym uczynku!

Za każdym razem, kiedy mamy wątpliwość, czy osoba po drugiej stronie słuchawki to policjant, albo przypuszczamy, że ktoś chce nas w ten sposób oszukać, należy to zgłosić pod numer alarmowy najbliższej jednostki Policji 997 lub 112.