Uwaga na oszustów! Legniczanka straciła 20 tysięcy złotych Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Legniccy policjanci zostali powiadomieni o popełnieniu kolejnego oszustwa. Ofiarą padła 88-letnia mieszkanka Legnicy, która przekonana o tym, że pomaga swojej córce i zięciowi uniknąć więzienia, straciła oszczędności w kwocie 20 tysięcy złotych. Przestępcy tym razem posłużyli się w swoim procederze metodą „na policjanta”, lecz w innym przypadku mogą spróbować innej legendy.

Policjanci z Legnicy zostali powiadomieni o kolejnym oszustwie metodą „na policjanta”. Tym razem ofiarą padła 88-latka. Gdy zadzwonił telefon seniorki, usłyszała w słuchawce głos zrozpaczonej kobiety, która powiedziała „mamo, miałam wypadek, jesteśmy w ciężkim stanie”. Wystraszona 88-latka powiązała głos dzwoniącej z głosem swojej starszej córki. Gdy zapytała o zięcia, usłyszała, że on też uczestniczył w zdarzeniu drogowym.

Następnie w słuchawce odezwał się mężczyzna podający się za policjanta. Powiedział, że zięć seniorki spowodował wypadek, w wyniku którego ciężko ranna została kobieta w ciąży i straciła dziecko. Dzwoniący oszust polecił aby seniorka przekazała 180 tysięcy złotych, aby jej córka i zięć mogli uniknąć więzienia. Kobieta nie miała takiej sumy pieniędzy, ale przekazała wszystkie swoje oszczędności w kwocie 20 tysięcy złotych. Po pieniądze przyszedł mężczyzna nazwany przez dzwoniącego „kurierem z policji”. Gdy staruszka spostrzegła, że padła ofiarą oszustwa, było już za późno.

Zwracamy się z apelem do osób młodych- informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o wydanie dużej ilości pieniędzy. Kiedy dzwoniący podaje się za członka rodziny i prosi o wydanie pieniędzy, należy rozłączyć się i wybrać numer telefonu do córki, syna, bądź innego członka rodziny i zweryfikować podawane informacje oraz opowiedzieć o zaistniałym zdarzeniu. Jeżeli okaże się, że zaszła próba oszustwa, należy powiadomić o tym fakcie Policję.

Ta forma przestępstwa to oszustwo, grozi za nie kara do 8 lat pozbawiania wolności.