W sieci nazywali ją „aniołem”, ona podawała się za „pielęgniarkę” a w rzeczywistości była oszustką działającą na terenie Chojnowa Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkanka powiatu złotoryjskiego założyła kilka fikcyjnych zbiórek rzeczowych i pieniężnych dla samotnych chorych na nowotwór matek z dziećmi. Okazało się, że 27-latka wykorzystywała w ten sposób ludzi o dobrych sercach, którzy przekazywali jej m.in. pieniądze, jedzenie, ubrania czy środki czystości, bo myśleli, że pomagają osobom potrzebującym. Przestępczy proceder przerwali policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w Legnicy. Kobieta usłyszała już zarzuty oszustwa, za co grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ustalili, że 27-letnia mieszkanka powiatu złotoryjskiego założyła fałszywe zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. Historia „anioła”, bo tak ją nazywały osoby, które uwierzyły w jej dobre serce i pomoc drugiemu człowiekowi, zaczęła się od utworzenia fikcyjnego konta na portalu społecznościowym i dołączenia do jednaj z lokalnych grup zamkniętych. Kobieta podawała się za „pielęgniarkę”, która udziela bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców miasta i gminy Chojnów.

27-latka wrzucała co jakiś czas posty, w których deklarowała opiekę nad dzieckiem, wyprowadzenie psa na spacer, pomoc przy opiece nad obłożnie chorymi, a także pomoc w znalezieniu pracy itp. Kobieta zapewniała we wpisach, że nie robi tego dla pieniędzy tylko dlatego, żeby pokazać światu, że istnieją tacy ludzie jak ona, pomagają innym i dają wiarę na lepsze jutro.

Następnie 27-latka założyła kilka zbiórek rzeczowych i pieniężnych podając 4 różne legendy. W każdej z tej historii osobą potrzebującą była chora na nowotwór samotna matka z dziećmi. Osoby, które czytały te posty o zbiórkach i ciężkiej sytuacji materialnej, w jakiej znalazły się chore matki, chcąc wspierać dobroczynną działalność rzekomej pielęgniarki przekazywały jedzenie, ubrania, zabawki, środki higieniczne i czystości, a także pieniądze, bony podarunkowe, kosmetyki itp. Kiedy kobiety umawiały się na przekazanie tych rzeczy najczęściej „pielęgniarka” pisała, że nie może osobiście odebrać podarunków i przyśle kolegę bądź koleżankę.

Kiedy jedna z osób zaangażowanych w pomoc zorientowała się, że prowadzone konto jest fikcyjne i kobieta działa pod przykrywką pomocy, zgłosiła się na Komendę Miejską Policji w Legnicy. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą bardzo szybko ustalili i zatrzymali 27-latkę, która oszukiwała ludzi o dobrych sercach. Kobieta była już wcześniej notowana za udział w przestępczych procederach, bowiem kilka lat temu usłyszała 43 zarzuty za oszustwa internetowe. Wówczas wystawiała na sprzedaż lakiery hybrydowe, których w rzeczywistości nie posiadała. Wczoraj usłyszała kolejne trzy zarzuty oszustwa. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone, że 27-latka działała na terenie innych powiatów.

Osoby, które zostały szukane w opisywany sposób proszone są o kontakt z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 - 15.00 pod numerami telefonów: 47 874 16 04, 47 874 16 07, 47 874 15 80 powołując się na znak sprawy RSD 469/2023.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Legnicy

kom. Jagoda Ekiert

tel. 504 798 649

Film W sieci nazywali ją „aniołem", ona podawała się za „pielęgniarkę" a w rzeczywistości była oszustką działającą na terenie Chojnowa