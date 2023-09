Policjant podarował szansę na życie genetycznemu bliźniakowi Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Post. Aleksander Michalczak – młody funkcjonariusz z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie podarował drugiemu człowiekowi to, co najcenniejsze – szansę na życie. Zaledwie kilka godzin – tyle trwał proces pobrania komórek macierzystych, które teraz trafią do genetycznego bliźniaka policjanta.

Pomaganie ma we krwi

Post . Aleksander Michalczak rok temu po raz pierwszy założył policyjny mundur. W wyborze takiej zawodowej ścieżki kierował się bezinteresowną chęcią pomagania drugiemu człowiekowi. Funkcjonariusz, który od początku związany jest z Oddziałem Prewencji Policji w Olsztynie, studiuje również na kierunku Nauka o Policji w szczycieńskiej Akademii Policji. To właśnie tam, w listopadzie 2022r. uczestnicząc w spotkaniu promującym Fundację DKMS, podjął decyzję o dołączeniu do grona dawców. Jak ważne jest pomaganie drugiemu człowiekowi, wie od najmłodszych lat, czerpiąc przykład z rodziców, którzy od kilkunastu lat są również zarejestrowani w bazie DKMS. Olek należy także do grona honorowych dawców krwi.

W czerwcu 2023 r. z post. Michalczak skontaktowali się przedstawiciele Fundacji DKMS informując, że jego genetyczny bliźniak potrzebuje pomocy. Nadszedł czas na szczegółowe badania, których wynik zakwalifikował go do zabiegu. Niespełna trzy miesiące później w Gdańsku funkcjonariusz oddał swoje komórki macierzyste i dowiedział się, że daje szansę na życie obywatelowi Wielkiej Brytanii.

„Bez chwili wahania zrobiłbym to jeszcze raz”

post. Aleksander Michalczak opisuje zabieg jako bezbolesny, podkreślając, że dla ratowania ludzkiego życia jest gotów ponownie poddać się badaniu:

„sam zabieg był bezbolesny, naprawdę nie ma czego się bać. Po kilku godzinach opuściłem szpital w pełni sił, przepełniony pozytywnymi uczuciami, szczęśliwy z powodu możliwości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Zachęcam wszystkich niezdecydowanych, aby dołączyli do bazy dawców DKMS. Pomaganie mamy w genach! Jeżeli otrzymam kolejny telefon z fundacji – bez wahania po raz kolejny poddam się zabiegowi”.

Jesteśmy dumni z naszego kolegi, który w służbie, ale też poza nią, udowadnia, że niesienie pomocy innym jest dla niego najwyższą wartością.