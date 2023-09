Nietrzeźwy kierowca zatrzymany po pościgu Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ominął pojazd, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, a następnie nie zatrzymał się do kontroli drogowej zmuszając policjantów do pościgu. Mężczyzna próbował ratować się ucieczką, ale szybko został zatrzymany przez sochaczewskich policjantów. Badanie wykazało, że kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz nie mając uprawnień do kierowania. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W ostatnim czasie policjanci z sochaczewskiej drogówki patrolując ul. 15 Sierpnia zauważyli, że kierowca citroena wjechał na pas do skrętu w prawo i ominął pojazd, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa osobie przechodzącej przez przejście dla pieszych. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej, ale mężczyzna siedzący za kierownicą gwałtownie przyspieszył i nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne. Po około trzech kilometrach kierowca citroena wysiadł z auta i próbował uciekać na pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policjantów.

Okazało się, że jest nietrzeźwy i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Auto zostało przekazane członkowi rodziny, a zatrzymany 39-latek trafił do policyjnego aresztu.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie usłyszał dwa zarzuty, które dotyczą kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymania się do kontroli drogowej, czym zmusił funkcjonariuszy do pościgu. Przestępstwo jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Materiały dotyczące kierowania bez uprawnień trafią do sądu, a za pozostałe wykroczenia, których dopuścił się mężczyzna (m.in. niestosowanie się do znaku C5 „nakaz jazdy prosto”) został ukarany mandatami karnymi.