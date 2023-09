Pijany kierujący spowodował wypadek i uciekł Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji I w Radomiu zatrzymali sprawcę wypadku drogowego, który uciekł z miejsca zdarzenia. Kolejny raz 31-latek prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Został osadzony w policyjnej celi. O jego losie zdecyduje sąd.

W miniony wtorek, 5 września 2023 roku ok. godz. 17.00 dyżurny Komendy Miejskiej w Radomiu otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w okolicy skrzyżowania ulicy Struga i Żwirki i Wigury. Policjanci radomskiej drogówki skierowani na miejsce zastali kierującą citroenem oraz świadków zdarzenia. Ustalili, iż kierujący volkswagenem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni i najechał na tył citroena, po czym uciekł z miejsca. 37-letnia kobieta została zabrana do szpitala. Świadkowie twierdzili, że kierujący volkswagenem dziwnie się zachowywał, wskazali również kierunek jego ucieczki. Policjanci z Komisariatu Policji I w Radomiu ustalili tożsamość kierujacego i zatrzymali go. 31-latek miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna w ubiegłym tygodniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Ostatecznie został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Teraz za wszystkie przewinienia odpowie przed sądem.

Jazda pod wpływem alkoholu to brak wyobraźni i odpowiedzialności za swoje postępowanie. Codziennie policjanci zatrzymują kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę po alkoholu. Takim zachowaniem stwarzają zagrożenie na drodze nie tylko dla samych siebie, ale przede wszytskim dla innych uczestników ruchu.