Zatrzymany przez policjantów ojciec, kradł z nieletnim synem Data publikacji 08.09.2023 Wczoraj policjanci zatrzymali mężczyznę z nieletnim, podejrzanych o liczne kradzieże z włamaniem na terenie Tczewa. Mężczyzna usłyszał 28 zarzutów a straty oszacowano na 7 tys. zł.

W czwartek, 7 września 2023 roku policjanci z wydziału kryminalnego w ramach pracy operacyjnej zatrzymali i doprowadzili do jednostki policji osoby podejrzane o kradzieże z włamaniem na terenie Tczewa. 32-latek wraz z 13-latkiem włamywał się do pojazdów poprzez wybicie przedniej szyby. Łupem sprawców padały śpiwory, namioty, odzież oraz dokumenty. Ponadto sprawcy dokonywali kradzieży na terenie sklepów spożywczych i drogeryjnych. Po uprzednim wejściu na tereny sklepów i wykorzystując chwilową nieuwagę personelu zabierali towary spożywcze w tym kawy, wędliny, pieczywo i owoce. W drogeriach kradli szczoteczki elektryczne do zębów. Dodatkowo mężczyzna przy użyciu przywłaszczonej karty bankomatowej, pokonując zabezpieczenie elektroniczne włamywał się do systemu bankowego osoby pokrzywdzonej dokonując licznych transakcji w automatach vendingowych. Łączne straty oszacowano na kwotę około 7000 zł. 32-latek usłyszał zarzuty. Z powodu dopuszczenia się czynu zabronionego będąc uprzednio skazanym w warunkach powrotu do przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. 13-latek za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym.