43-letni Jaworzanin odpowie za znieważenie i groźby wobec policjantów Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut znieważenia dwóch policjantów i stosowania wobec nich gróźb w celu zmuszenia do zaniechania czynności prawnej usłyszał 43-letni mieszkaniec Jawora, zatrzymany przez miejscowych funkcjonariuszy. Mężczyzna podczas awantury domowej wyzywał ich i groził pozbawieniem życia. Teraz za swoje czyny podejrzany odpowie przed sądem, a grożąca mu kara to nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Referatu Patrolowo – Interwencyjnego jaworskiej jednostki zostali zadysponowani przez dyżurnego na interwencję dotyczącą awantury domowej. Podczas czynności nietrzeźwy 43-latek utrudniał policjantom wykonywanie ich zadań. Mężczyzna był agresywny, wulgarny i od początku interwencji wyzywał oraz poniżał policjantów. Mundurowi wielokrotnie wzywali 43-latka do zachowania zgodnego z prawem, jednak agresor nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i zaczął wypowiadać pod ich adresem groźby pozbawienia ich życia.

W związku z tym popełnionymi przestępstwami jaworzanin został zatrzymany przez interweniujących policjantów. Zatrzymany spędził noc w policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał zarzuty znieważenia dwóch policjantów i stosowania wobec nich gróźb pozbawienia życia w celu zmuszenia do zaniechania czynności prawnej.

Zgodnie z kodeksem karnym każdy, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. Za znieważenie policjantów grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.