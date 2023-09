Sokołowscy policjanci odnaleźli zaginionego 45-latka Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna rano wyszedł z domu bez informowania najbliższych o celu podróży. Zaniepokojona rodzina powiadomiła o tym sokołowskich policjantów, którzy rozpoczęli poszukiwania.

Dzisiaj (8.09) rano rodzina 45-latka zorientowała się, że nie ma go w domu. Mężczyzna nie informował swoich bliskich dokąd wychodzi, ani w jakim celu, dlatego też bez chwili namysłu powiadomiono o tym sokołowską Policję. Policjanci od razu podjęli działania zmierzające do odnalezienia mężczyzny. Przyjęto zawiadomienie o zaginięciu, rozpoczęto intensywne poszukiwania. Informacja trafiła też do mediów społecznościowych.

Dzięki poczynionym ustaleniom policjanci dowiedzieli się, że mężczyzna podróżował autobusem i wysiadł w Telakach. Kolejne ustalenia pozwoliły uzyskać informację, o dalszym kierunku wędrówki 45-latka. Policjanci odnaleźli mężczyznę kilkanaście kilometrów dalej i przekazali rodzinie.

Autor: st. sierż. Aleksandra Borowska