Policjanci z Wydziału Kryminalnego przejęli kilogram amfetaminy Data publikacji 11.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przejęcie kilograma amfetaminy, ponad 20 kilogramów prefabrykatów i urządzeń służących do wytwarzania, produkcji, przerabiania i konfekcjonowania środków odurzających i psychotropowych oraz zatrzymanie podejrzanego, to efekt działań policjantów Wydziału Kryminalnego ostrowskiej komendy.

W środę, 6 września 2023 roku w wyniku podjętych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego zajmujących się zwalczaniem przestępczością narkotykową czynności w miejscu zamieszkania 31-latka, policjanci znaleźli i zabezpieczyli kilogram amfetaminy i 20 kilogramów substancji chemicznych mogących służyć do produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych.

Ponadto mundurowi zabezpieczyli maszyny służące do mieszania prefabrykatów i wyrabiania tabletek, młynek elektryczny, metalowe sito, wagi elektroniczne, strzykawki. Zabezpieczonych zostało też kilka telefonów komórkowych, pieniądze w kwocie 5 tysięcy złotych, karty pamięci czy dyski zewnętrzne.

Mężczyzna po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki do laboratorium kryminalistycznego. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 31-latkowi z powiatu ostrowskiego zarzutów posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz ich wytwarzania.

Wobec mężczyzny został skierowany do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, do którego sąd się przychylił. Teraz mężczyzna będzie oczekiwał na wyrok w swojej sprawie, a kara, jaka może mu grozić, to nawet 10 lat pozbawienia wolności.