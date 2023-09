Koniec lata, początek oszustw przy sprzedaży opału – uważajmy! Data publikacji 11.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści działający w Internecie cały czas są aktywni. Kolejnym ich sposobem na nieuczciwe wzbogacenie się są oszustwa przy zakupie opału. Atrakcyjna cena i obietnica błyskawicznej dostawy powinny szczególnie wzbudzić czujność. Oszuści pobierają zaliczki i nie wywiązują się z umowy. Apelujemy o ograniczone zaufanie przy płatnościach internetowych.

Wakacje powoli przechodzą w zapomnienie, a sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami, więc zainteresowani szukają okazji do zakupu ogrzewania. Niestety takie okazje często są pułapką przygotowaną przez oszustów. W dzisiejszych czasach przestępcy stosują różne metody działań – zamieszczają w Internecie oferty węgla od nieistniejących firm, pobierają zaliczki i nie wywiązują się z umowy, a nawet sprzedają pomalowane na czarno kamienie. Rozglądając się za cenami opału na rynku, zazwyczaj szukamy najlepszej oferty. W tym miejscu należy się zastanowić czy rzeczywiście zbyt niska cena towaru będzie równoznaczna z jego jakością oraz uczciwością sprzedawcy.

Niestety pomimo licznych apeli ze strony Policji, nadal obserwujemy przypadki oszustw przy zakupie różnego rodzaju opału. Zainteresowani przelewają oszustom zaliczki za węgiel czy pellet myśląc, że udało im się trafić korzystną ofertę. Po kilku dniach, gdy sprzedający zaprzestał odbierania telefonu, a towar nie dojechał we wskazanym terminie, kupujący orientują się, że zostali oszukani. Jest to kolejny sposób działania oszustów. Musimy pamiętać, że Internet to nie tylko nieograniczone źródło informacji i rozrywki, ale także miejsce, w którym występuje wiele zagrożeń. Przypominamy, że pomysłowość oszustów nie ma granic. Przestępcy idąc z duchem czasu tworzą strony internetowe łudząco podobne do dobrze nam znanych witryn. Policjanci apelują, aby zwracać uwagę na każdy nawet najdrobniejszy szczegół.

Pamiętaj:

Kupuj i zamawiaj u sprawdzonych, zaufanych sprzedawców, sprawdź czy posiadają prawdziwe dane, opinie, komentarze.

Uważaj na phishing - strony internetowe podszywające się pod istniejące firmy - sprawdzaj ich autentyczność.

Uważaj na atrakcyjne okazje - oszust kusi niską ceną.

Zastosuj ograniczone zaufanie do konsultantów telefonicznych, nie wszyscy mają dobre zamiary.

Przy odbiorze sprawdź produkt.

Zachowaj ostrożność przy płaceniu - dokonaj zapłaty przy odbiorze.

Przypominamy o ostrożności! To czy jesteśmy bezpieczni w sieci, zależy w dużej mierze od nas samych!