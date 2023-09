W hołdzie ofiarom reżimów totalitarnych Data publikacji 11.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, 10 września br., w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga we Wrocławiu odbyła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny i ofiar reżimów totalitarnych. Odprawiona została ona zgodnie z ceremoniałem wojskowym, przy udziale pocztów sztandarowych m.in. Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Kombatantów Wojska Polskiego, Akcji Katolickiej oraz szkół wrocławskich i harcerzy. W hołdzie ofiarom między innymi tragicznych wydarzeń z 17 września 1939 roku, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego, kwiaty przy Panteonie Pamięci Golgoty Wschodu złożył kom. Mariusz Modelski - Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

Wczoraj w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu odbyła się uroczystość o głębokim znaczeniu patriotycznym, inaugurująca obchody Dnia Sybiraka. W tym wyjątkowym miejscu na mapie stolicy Dolnego Śląska, zgodnie z wojskowym ceremoniałem, odprawiona została bowiem uroczysta msza w intencji Ojczyzny i ofiar reżimów totalitarnych, po której odczytany został Apel Pamięci oraz złożono wieńce oraz kwiaty przy Panteonie Pamięci Golgoty Wschodu.

W tym szczególnym wydarzeniu wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, przedstawiciele Związku Sybiraków Oddział we Wrocławiu, Stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Oddział we Wrocławiu, Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru oraz Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – dr Andrzej Jerie. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp . Dariusza Wesołowskiego, hołd m.in. ofiarom tragicznych wydarzeń z 17 września 1939 roku oddał kom. Mariusz Modelski - Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.