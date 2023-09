Malborski dzielnicowy pomógł zagubionemu dziecku na plaży Data publikacji 11.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wystarczyła tylko chwila nieuwagi, aby 4-letnia Karolinka straciła orientację i zagubiła się na plaży w Sopocie. Na płacz błąkającego się dziecka zareagował dzielnicowy z Malborka, asp. szt. Tomasz Gałeczka, który spędzał tam czas z rodziną. Okazało się, że dziewczynka przeszła samotnie plażą ponad 0,5 kilometra. Dzięki empatii policjanta dziewczynka szczęśliwie wróciła do taty.

Wakacje już się skończyły, ale piękna aura i wysokie temperatury wciąż zachęcają do wypoczynku nad polskim morzem. W niedzielne popołudnie, 10 września 2023 roku dzielnicowy z malborskiej komendy, asp. szt. Tomasz Gałeczka spędzał czas z rodziną na sopockiej plaży. Po godzinie 17.00 zauważył zagubioną i zapłakaną dziewczynkę. Policjant podszedł do niej, żeby dowiedzieć się, co się stało. Okazało się, że 4-letnia Karolika podczas zabawy na plaży oddaliła się od taty i nie potrafiła go odnaleźć. Dziewczynka pamiętała tylko imię taty i, że przyjechała z Łodzi. Funkcjonariusz uspokoił dziecko i zapewnił, że razem znajdą tatę. Wziął Karolinkę za rękę i udając się w kierunku, z którego przyszła zaczął szukać rodziny 4-latki.

Kiedy po dłuższych poszukiwaniach nie udało się znaleźć rodzica na plaży, mundurowy poprosił innych plażowiczów o zgłoszenie całej sytuacji na numer alarmowy 112. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce poinformowali, że już otrzymali zgłoszenie od taty o zaginięciu dziecka. Okazało się, że 4-latka oddaliła się od swojej rodziny ponad 0,5 km. Asp. szt. Tomasz Gałeczka wraz z kolegami z sopockiej komendy przewieźli dziecko do miejsca, gdzie czekał na nie tata. Dziewczynka cała i zdrowa trafiła w jego objęcia.

Przypominamy!

Nie zostawiajmy dziecka nawet na chwilę bez opieki. Czy będzie to niemowlę w wózku, czy rozbrykany kilkulatek, na placu zabaw, w centrum handlowym, osiedlowym sklepie, na łące, na plaży, podczas imprezy masowej.

Nauczmy swoje dziecko podstawowych danych personalnych takich jak imię i nazwisko oraz rodzinne miasto, a także imion i nazwiska rodziców. Pamiętajmy jednak, że w sytuacji stresującej większość dzieci zapomina podstawowych informacji, dlatego zadbajmy o bransoletkę lub opaskę z danymi kontaktowymi rodziców, lub opiekunów. To bardzo przydatny gadżet nie tylko podczas urlopów i wyjazdów wakacyjnych, ale i spacerów, czy zakupów. Możemy też założyć dziecku charakterystyczny i widoczny element garderoby lub odblask, świecącą opaskę lub bransoletkę. Wówczas łatwiej zlokalizujemy w tłumie swoje dziecko.

Uczmy swoje pociechy, że w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia życia lub bezpieczeństwa policjant jest jego przyjacielem i do niego ma się zwrócić o pomoc.

Zróbmy wszystko, by nasze pociechy były bezpieczne! Nie tylko w czasie wakacji!