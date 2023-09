Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa na zakup mieszkania. Straty pokrzywdzonych oszacowano na niemal pół miliona złotych Data publikacji 11.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegły czwartek policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa na byłego pracownika spółki mieszkaniowej. Obiecując wykup mieszkań sprawca przyjął zaliczki na niemal pół miliona złotych od osób pokrzywdzonych. Do popełnianych przestępstw dochodziło na terenie Tczewa. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 7 września 2023 roku tczewscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa na byłego pracownika spółki mieszkaniowej w Tczewie.

Od 5 lipca 2022 roku do 15 marca 2023 roku 54-latek przyjmował zaliczki od osób, które darzyły go zaufaniem w czasie, gdy prowadził swoją działalność mieszkaniową. W wymienionym okresie mężczyzna zachęcał ludzi do zakupu mieszkań po atrakcyjnej cenie, przyjmując od nich zaliczki. Były to kwoty od 47000 zł do 107000 zł. Pokrzywdzeni przekazywali pieniądze za pośrednictwem przelewów na konto sprawcy, bezpośrednio przekazując pieniądze w ręce mężczyzny z pokwitowaniem i bez pokwitowania. Wszystko odbywało się bez sporządzenia umowy przedwstępnej. Dzięki swojej pracy policjanci dotarli do sześciu osób pokrzywdzonych, przesłuchali ich i wyniku prowadzonych czynności ustalili sprawcę oszustw.

W trakcie prowadzonej sprawy funkcjonariusze zabezpieczyli wydruki korespondencji telefonicznej między pokrzywdzonymi a podejrzanym. Mundurowi na podstawie zebranych materiałów dowodowych postawili 54-latkowi zarzuty oszustwa. Prokuratura Rejonowa w Tczewie wobec mężczyzny zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczenia kraju.

W wyniku przestępczej działalności 54-latka pokrzywdzeni utracili pieniądze na łączną kwotę około 483 000 zł. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.