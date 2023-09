Policjant na własnych rękach wyniósł z płonącego budynku seniora

Szybkość, odwaga, profesjonalizm i zdecydowanie w działaniu – tak można ocenić postawę dzielnicowego z Kolonowskiego, asp. sztab. Dominika Puszczewicza. Policjant w piątkowe przedpołudnie został wezwany do pożaru domu wielorodzinnego w Kolonowskiem. Funkcjonariusz przyjechał na miejsce jako pierwszy i od razu przystąpił do działania. Uratował to co najcenniejsze, ludzkie życie. Funkcjonariusz wbiegł do palącego się budynku i wyniósł na własnych rękach niepełnoprawnego 75-latka.