Dla takich chwil warto żyć! Data publikacji 11.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do jastrzębskiej komendy przyszedł Pan Janusz, który kilka miesięcy temu pilnie potrzebował pomocy lekarskiej. Z pomocą ruszyli mu wówczas będący poza służbą policjanci - młodszy aspirant Krzysztof Bączek oraz starszy sierżant Joanna Głodek. Uratowany przez stróżów prawa mężczyzna chciał osobiście podziękować i pogratulować kierownictwu jednostki tego, że ma w swoich szeregach takich policjantów.

Sytuacja miała miejsce 17 czerwca w Szczyrku, w okolicy Klimczoka. Policjanci spędzali wtedy swój wolny czas w górach. Starszy sierżant Joanna Głodek z Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego oraz młodszy aspirant Krzysztof Bączek z Wydziału Prewencji w trakcie spaceru zauważyli starszego mężczyznę, który na ich oczach zachwiał się i upadł, uderzając głową o ziemię. Gdy mundurowi podbiegli do niego okazało się, że mężczyzna nie tylko stracił przytomność, ale też ustały jego funkcje życiowe. Policjant natychmiast przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a policjantka szukała kogoś z przeszkoleniem medycznym. Poprosiła też o wezwanie pomocy, a sama pobiegła do pobliskiego punktu Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do akcji przyłączyli się ratownicy GOPR, którzy użyli defibrylatora AED oraz naprzemiennie z policjantem prowadzili resuscytację.

Niebawem na miejsce dotarł lekarz. Nieprzytomny mężczyzna, o którego życie walczyli jastrzębscy policjanci i ratownicy GOPR odzyskał czynności życiowe, po czym został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala.

Pan Janusz wyszedł bez szwanku z tej groźnej sytuacji. Chcąc docenić to, co zrobili dla niego policjanci, postanowił osobiście im za to podziękować. Podczas tego krótkiego spotkania byli obecni także przełożeni policjantów: Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju podinspektor Tomasz Hynek, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju młodszy inspektor Marek Sobiegraj oraz Naczelnicy Wydziałów Kryminalnego oraz Prewencji.

Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że mamy w swoich szeregach tak wykwalifikowanych policjantów.

( KWP w Katowicach / sc)