Podziękowanie dla dzielnicowej z posterunku policji w Sztabinie Data publikacji 12.09.2023 Podziękowania od osób, które otrzymały pomoc są zawsze miłe. Przekonała się o tym dzielnicowa starszy sierżant Magda Czarniecka z Posterunku Policji w Sztabinie. Jeden z mieszkańców osobiście przyjechał do miejsca pracy dzielnicowej, aby jej podziękować. Efektem pracy funkcjonariuszki było ustalenie sprawców przestępstwa.

Każde słowa uznania ze strony obywateli są dla policjantów bezcenne, bez względu na to, w jakiej komórce organizacyjnej pełni się służbę. Są dowodem na to, że policjanci dokładają wszelkich starań, by w sposób profesjonalny rozwiązać problemy, z którymi borykają się mieszkańcy. Taki właśnie sposób działania cechuje dzielnicową z Posterunku Policji w Sztabinie starszą sierżant Magdę Czarniecką.

W zeszłym tygodniu do Policyjnego Punktu Przyjęć Interesantów w Bargłowie Kościelnych przyjechał jeden z mieszkańców. Mężczyzna chciał osobiście podziękować dzielnicowej za jej zaangażowanie w prowadzonym dochodzeniu, w sprawie kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, którym na co dzień się opiekuje. Efektem wnikliwej pracy dzielnicowej, było ustalenie sprawców tego przestępstwa.

Dziękujemy za dobre słowa, gdyż wyrażają one nie tylko szacunek i poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale również sympatię i poszanowanie dla naszego zawodu.