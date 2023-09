Policyjne negocjacje uratowaly mężczyznę Data publikacji 12.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki profesjonalnym działaniom jarosławskich policjantów z wydziału patrolowo-interwencyjnego udało się uratować mężczyznę, który próbował targnąć się na własne życie. Trwające kilkadziesiąt minut negocjacje, przyniosły pozytywny skutek. 37-latek zrezygnował z zamierzonego celu. Trafił pod specjalistyczną opiekę.

W piątek, 8 września 2023 roku po godz. 18, dyżurny jarosławskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na moście w rejonie ul. Sanowej stoi mężczyzna, który najprawdopodobniej chce skoczyć do wody. Na miejsce zostali natychmiast skierowani funkcjonariusze wydziału patrolowo-interwencyjnego.

Policjanci wstrzymali ruch na moście. Podczas rozmowy, funkcjonariusze analizowali sytuację, starannie dobierali słowa i namawiali go do przejścia na drugą stronę barierek. Trwające ponad 40 minut negocjacje, prowadzone przez mundurowych, przyniosły pozytywny skutek. 37-latek zrezygnował z zamierzonego celu i przeszedł na drugą stronę barierek. Gdy był już bezpieczny został przekazany ratownikom medycznym. Mężczyzna trafił do szpitala.

Pamiętajmy, iż kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami m.in. z Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, którzy dyżurują pod numerem telefonu 800 70 2222.

Możemy też zajrzeć na stronę www.liniawsparcia.pl, na której znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy sami radzić sobie z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, bezpłatnie i anonimowo.