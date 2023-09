Podziękowania dla dzielnicowego z Posterunku Policji w Kostomłotach Data publikacji 14.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem podziękowania otrzymał policjant z Posterunku Policji w Kostomłotach, który od wielu lat i z pełnym zaangażowaniem codziennie wykonuje swoje obowiązki służbowe, a do każdej sytuacji podchodzi indywidualnie. Dzielnicowy asp. Tadeusz Błądek jak zawsze dołożył wszelkich starań do rozwiązania sprawy, a dzięki dobremu rozpoznaniu swojego rejonu czynności przeprowadził możliwie szybko i co najważniejsze skutecznie.

Podczas służby na policjantów czekają różne zadania. Funkcjonariusze codziennie spotykają się z nowymi, nigdy wcześniej niespotykanymi interwencjami. Jedna z nich może być bardzo prozaiczna, a inna bardzo skomplikowana i niezmiernie ważna. Mało osób wie, jak wiele wysiłku, pracy i wyrzeczeń kosztuje mundurowych służba w Policji.

Tym razem podziękowania za swoją wzorową służbę od zadowolonego obywatela otrzymał asp. Tadeusz Błądek. Dzięki znajomości podległego sobie rejonu służbowego oraz zaangażowaniu pomógł w rozwiązaniu sprawy osobie, która właśnie tego potrzebowała.

Funkcjonariusze średzkiej jednostki do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Dlatego wszelkie podziękowania od osób, którym się pomogło są dla nich najwyższym wyrazem uznania i stanowią dowód na to, że największą satysfakcję sprawia pomoc drugiemu człowiekowi. Sytuacje takie jak ta motywują do działania, służby i pomocy w myśl dewizy "pomagać i chronić", która każdego dnia przyświeca średzkim policjantom. Jedna mała wiadomość, a znaczy tak wiele.

( KWP we Wrocławiu / sc)