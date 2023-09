„Odbierak” zatrzymany za oszustwo na kryptowaluty Data publikacji 14.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania przeprowadzone przez policjantów pionu kryminalnego Komisariatu Policji Poznań – Grunwald doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o udział w oszustwie z kryptowalutami w tle. Pokrzywdzona straciła ponad 230 tys. zł. 42-latek wpadł na gorącym uczynku przestępstwa, kiedy przyjechał odebrać kolejne pieniądze. Jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 8 września br. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań – Grunwald zatrzymali 42-letniego mężczyznę, mieszkańca województwa mazowieckiego, podejrzanego o pomocnictwo w oszustwie i usiłowanie oszustwa. Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych kiedy przyjechał odebrać pieniądze od pokrzywdzonej.

Jak ustalili funkcjonariusze, 73- letnia kobieta, mieszkanka poznańskiego Grunwaldu, kilka dni wcześniej nieświadomie przeglądając jedną z fikcyjnych platform inwestycyjnych, trafiła na reklamę pewnego mężczyzny. Miał on oferować zainteresowanym szybki zysk poprzez inwestycje na giełdzie w kryptowaluty. Kobieta skontaktowała się z nim i została omamiona wizją dodatkowego, łatwego zarobku.

Fałszywy „doradca” przedstawił się jako analityk giełdowy specjalizujący się w inwestowaniu w kryptowaluty i zachęcał, by na początek zainwestowała drobną sumę pieniędzy. Kobieta postanowiła spróbować i wpłaciła 1 000 zł. Następnie polecił jej również, żeby zainstalowała na swoim komputerze program umożliwiający zdalną obsługę pulpitu i zalogowała się do swojego banku. Miało to ułatwić proces inwestowania. Dzięki temu oszust sprawdził ile kobieta ma środków i pozbawił ją oszczędności życia. Łącznie było to ponad 230 tys. złotych.

Seniorka po sprawdzeniu konta natychmiast poinformowała śledczych z Grunwaldu, że została ofiarą oszustwa. Jednak fałszywi doradcy wciąż pozostawali z nią w kontakcie w związku z tym policjanci przygotowali odpowiedni plan działań, aby ich namierzyć i zatrzymać. Liczył się czas. Pod nadzorem kryminalnych pokrzywdzona pozostawała w kontakcie telefonicznym z oszustami. Żądali oni kolejnych pieniędzy na poczet rzekomego podatku od zysków. Kobieta miała przekazać „kurierowi” 10 tys. złotych w gotówce w umówionym miejscu.

Tego samego dnia policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald zatrzymali 42-latka, który przyjechał po „przesyłkę”. Jak się okazało dotarł na miejsce taksówką, aż spod Warszawy.

Zatrzymanemu mężczyźnie, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawiono łącznie 2 zarzuty - pomocnictwa w oszustwie oraz usiłowania oszustwa. Czyny te zagrożone są karą więzienia nawet do 8 lat.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Poznań – Grunwald, która nadzoruje postepowanie i zdecydował o tymczasowym areszcie dla mężczyzny na najbliższe trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policja apeluje o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożność, nieotwieranie linków, które zachęcają do inwestycji i w szybkim czasie osiągnięcie dużych zysków. Firmy te ogłaszają swoje usługi za pomocą reklam w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. Mając na uwadze powyższy przykład, ostrzegamy i apelujemy o zachowanie czujności przy tego typu transakcjach. Oszuści poszukują osób, które zainteresuje dany temat i bez żadnych skrupułów okradają swoje ofiary na tyle, na ile one same im na to pozwolą.