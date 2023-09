Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zabezpieczyli ponad 2,5 kg narkotyków i sprzęt do uprawy konopi Data publikacji 14.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowskiej komendy zatrzymali mężczyznę w związku z narkotykami. Kryminalni w trakcie działań przejęli ponad 2,5 kilograma marihuany i sprzęt służący do jej uprawy. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna usłyszał już zarzuty. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd podjął decyzję o jego aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za przestępstwo, o które jest podejrzany 41-latek grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

W poniedziałek, 11 września policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 41-letniego mężczyznę. Z ich operacyjnych informacji wynikało, że może on posiadać znaczne ilości narkotyków. Policjanci dotarli do kilku miejsc, w których mężczyzna posiadał narkotyki. Dodatkowo, w jednym z domów policjanci ujawnili konstrukcje oraz urządzenia służące do uprawy marihuany. Mężczyzna przechowywał narkotyki w słoiku i dwóch kartonach. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 2,5 kilograma marihuany.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również od 41-latka kilka tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty popełnienia przestępstw narkotykowych. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd tymczasowo aresztował go na okres trzech miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i ich wytwarzania mężczyzna może trafić do więzienia nawet na 10 lat.