Policjant z pasją i licencją pilota Data publikacji 14.09.2023 Starszy posterunkowy David Dziekan na co dzień pełni służbę w Referacie Interwencyjnym gdańskiej komendy. Policjant, wśród innych funkcjonariuszy, wyróżnia się niecodzienną pasją, jaką jest lotnictwo. W 2013 roku funkcjonariusz zdał egzamin państwowy i uzyskał licencję pilota samolotowego, świadectwo radiooperatora i zdobył uprawnienia do lotów nocnych. W przyszłości chciałby zasiąść za sterem policyjnego śmigłowca i połączyć swoją pasję z mundurem.

Starszy posterunkowy David Dziekan od prawie dwóch lat służy w Policji w Referacie Interwencyjnym gdańskiej komendy. Wśród innych funkcjonariuszy 29-latek wyróżnia się niecodzienną pasją, jaką jest lotnictwo. Policjant najmłodszych lat interesował się samolotami i chciał latać. Przez wiele lat mieszkał też w Mielcu, gdzie produkuje się samoloty i gdzie znajduje się lotnisko. To właśnie tam realizując jedno z marzeń, w 2012 roku zaczął się szkolić, by w 2013 roku uzyskać licencję pilota samolotowego turystycznego. Wtedy też zdobył świadectwo radiooperatora i uprawnienia do lotów nocnych. Aby dostać się na takie szkolenie, policjant musiał wykazać się bardzo dobrym stanem zdrowia oraz wiedzą na temat przepisów zwianych z lotnictwem. Następnie musiał wylatać wiele godzin z instruktorem, aby ostatecznie zdać egzamin państwowy.

Marzeniem funkcjonariusza jest połączenie munduru z pasją. W przyszłości chciałby zasiąść za sterem policyjnego śmigłowca. Funkcjonariusz chce zdobyć dodatkowe uprawnienia i rozwijać się.