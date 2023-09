Policjant w czasie wolnym zatrzymał poszukiwanego przed sąd Data publikacji 14.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Żagańscy stróże prawa wielokrotnie udowadniali, że policjantem jest się bez względu na porę dnia i godzinę, a służba nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Tym razem funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu dowiódł, że hasło „Pomagamy i Chronimy” przyświeca mundurowym przez całą dobę.

W środę, 13 września starszy posterunkowy Błażej Żygalski będąc w czasie wolnym, zaraz po wejściu do jednego z żagańskich marketów zauważył poszukiwanego 28 – latka. Mężczyzna został rozpoznany w czasie dokonywania kradzieży. Sklepowy złodziej pakował do plecaka kosmetyki. Czujny funkcjonariusz najpierw powiadomił patrol pełniący służbę w mieście, a nastąpienie ujął złodzieja. Zdezorientowany przestępca nie stawiał oporu.

Po przyjeździe na miejsce patrolu i po wykonaniu z pierwszych czynności z zatrzymanym okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Żaganiu do odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto 28 – latek jest podejrzany jako sprawca kradzieży rozbójniczej w jednej z żagańskich drogerii, a także toczy się przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze, w którym zarzuca mu się kradzieże sklepowe na terenie Żagania.

Dzięki szybkiej reakcji starszego posterunkowego Błażeja Żygalskiego skradzione mienie o wartości ponad 500 zł trafiło do ponownej sprzedaży. Zatrzymanemu 28 – latkowi do długiej listy zarzutów zostanie dopisany kolejny dotyczący przestępstwo z art. 278 §1 kodeksu karnego, za który grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast za dokonanie kradzieży rozbójniczej mężczyzna może trafić do więzienia nawet na 10 lat.