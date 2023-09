Jeleniogórscy policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali poszukiwanego, który usłyszał kolejne zarzuty Data publikacji 14.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze w czasie wolnym od służby zatrzymali mężczyznę poszukiwanego celem odbycia kary pozbawienia wolności, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Ponadto, jak się okazało, ma on na koncie inne przestępstwa, których dopuścił się w Jeleniej Górze. Dzisiaj usłyszał zarzuty w tej sprawie. Teraz za popełnione występki odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Jeleniogórscy policjanci, będąc w czasie wolnym od służby, uzyskali informację, że poszukiwany mężczyzna ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości w jednym z jeleniogórskich mieszkań. Kiedy pojawili się nieopodal wskazanego adresu, zauważyli przed budynkiem poszukiwanego 28-latka, wobec czego zatrzymali go. Jak się okazało, był on poszukiwany celem doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy za przestępstwa przeciwko mieniu.

Ponadto jeleniogórzanin podejrzewany jest o serię kradzieży oraz o włamania do mieszkania oraz samochodu. Przestępstw tych sprawca dopuścił się od czerwca do września bieżącego roku w Jeleniej Górze. Dzisiaj usłyszał zarzuty w tej sprawie. Niewykluczone, że mężczyzna ma na koncie więcej podobnych czynów.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy oraz ustalają kolejnych pokrzywdzonych. Jeleniogórzanin, po wykonaniu z jego udziałem czynnościach procesowych, zostanie przekazany do jednostki penitencjarnej, gdzie będzie musiał zmierzyć się z zasądzoną wobec niego karą pozbawienia wolności. Za występki, których dopuścił się w ostatnim czasie, dopiero odpowie przed sądem. Grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kc)

