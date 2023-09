Gotowy wyciągnąć pomocną dłoń nie tylko w czasie służby Data publikacji 14.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomaganie osobom potrzebującym przynosi wiele satysfakcji, dlatego pracę w mundurze wybierają ci, którzy są wrażliwi na krzywdę i potrzeby innych ludzi. To właśnie w czasie realizacji zadań służbowych jest wiele okazji, by reagować na zgłoszenia osób wymagających wsparcia mundurowych. Okazuje się, że również po zakończonej służbie policjanci nie przechodzą obojętnie obok osób potrzebujących i bez wahania wyciągają pomocną dłoń, tak jak zrobił to funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy.

Każdego dnia podczas służby dolnośląscy policjanci realizują wiele zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Część z nich zostaje zgłoszona poprzez numer alarmowy, a część zauważona podczas patrolowania rejonu. Jednak nie tylko w czasie pełnienia służby dolnośląscy policjanci niosą pomoc.

Na ręce Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy trafił list z podziękowaniami za działanie jednego z funkcjonariuszy tej komórki. Wtedy okazało się, że kilka dni temu w czasie wolnym od służby jeden z legnickich policjantów, wracając samochodem do miejsca zamieszkania, zauważył leżącego na trawniku mężczyznę. Bez względu na powód tej sytuacji, kierowany doświadczeniem i chęcią pomocy innym, funkcjonariusz niezwłocznie zareagował. Mimo, że był to środek dnia i centralna część miasta, nikt z przechodniów nie zainteresował się leżącym na ziemi człowiekiem. Dopiero kiedy w tym rejonie pojawił się policjant, pomoc została udzielona.

Prawdopodobnie przez panujący tego dnia upał, mężczyzna wracając do domu nagle zasłabł i osunął się na trawnik. W wyniku upadku widoczne były na jego ciele otarcia, które zostały opatrzone przez policjanta przy wykorzystaniu apteczki samochodowej. Stan mężczyzny w trakcie rozmowy z policjantem poprawiał się, możliwa była logiczna wymiana zdań i ustalenie wszystkich okoliczności upadku. Interwencja Pogotowia Ratunkowego nie była konieczna. Nie można było jednak pozostawić osłabionego mężczyzny na trawniku, dlatego policjant zaprowadził go do swojego samochodu i zawiózł pod same drzwi miejsca zamieszkania.

Nie wiadomo jak długo osłabiony mężczyzna czekałby na pomocną dłoń, gdyby nie przejeżdżający obok legnicki policjant. Przykład ten pokazuje, że niewiele trzeba naszego wysiłku, by pomagać innym zwłaszcza, gdy widzimy w naszym otoczeniu osobę potrzebują wsparcia. Czasem wystarczy wyciągnąć pomocną dłoń, czasem wykonać połączenie na numer alarmowy, ale zawsze warto zareagować, by pomóc!