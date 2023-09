Mężczyzna myślał, że inwestuje w system gazociągów, a stracił tysiąc złotych Data publikacji 14.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci niezmiennie ostrzegają przed próbami oszustw i zalecają szczególną ostrożność przy inwestowaniu środków finansowych za pośrednictwem giełd internetowych, na rynkach kryptowalut czy podczas zakupu akcji różnych firm za pośrednictwem niesprawdzonych serwisów internetowych. Mieszkaniec powiatu karkonoskiego chciał zainwestować w system gazociągów, a stracił w ten sposób tysiąc złotych. Padł ofiarą oszustwa firmy pośredniczącej w inwestycji.

W środę, 13 września 2023 roku do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zgłosił się mieszkaniec powiatu karkonoskiego, który poinformował, że w wyniku oszustwa stracił tysiąc złotych. Z pokrzywdzonym skontaktował się mężczyzna podający się za pośrednika, który miał pomóc w inwestowaniu pieniędzy.

„Pośrednik” poinstruował mężczyznę telefonicznie na jakiej stronie internetowej ma się zalogować oraz pomógł mu założyć konto inwestycyjno-giełdowe. Następnie zgłaszający otrzymał link do strony, aby mógł samodzielnie inwestować środki. Okazało się, że klikając w ten link, mężczyzna zainstalował na telefonie aplikację, za pomocą której oszuści przelali z jego konta tysiąc złotych.

Sposób działania oszustów wygląda następująco: zamieszczają ogłoszenie na portalach społecznościowych czy w serwisach informacyjnych, w którym informują, że pomagają inwestować pieniądze i w krótkim czasie gwarantują bardzo duże zyski. Osoba zainteresowana wypełnia formularz kontaktowy i już w niedługim czasie oddzwania do niego konsultant. Rozmówca wyjaśnia na czym polega ich działalność i jak w szybki sposób można się wzbogacić. Następnie osoba instruowana jest telefonicznie krok po kroku, gdzie ma się zalogować, na jakiej stronie internetowej i jaki program ma zainstalować na swoim komputerze. Program pomaga oszustom oszacować możliwości finansowe rozmówcy, a co za tym idzie zachęcać do kolejnym przelewów mających na celu wzbogacenie się zainteresowanego. W rezultacie okazuje się, że pieniądze trafiają na konta oszustów.

Dolnośląscy policjanci apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożność, nie wchodzenie w linki, które zachęcają do inwestycji gwarantujących osiągnięcie w szybkim czasie dużych zysków. Policja przestrzega przed instalowaniem programów, za pomocą których oszuści przejmują kontrolę nad naszymi mobilnymi urządzeniami. Nie należy nikomu udostępniać danych logowania do bankowości elektronicznej i mobilnej czy przekazywać poufnych informacji dotyczących kart płatniczych.

Firmy te ogłaszają swoje usługi za pomocą reklam w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. Związek Banków Polskich rekomenduje sprawdzenie listy alertów Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie publikowane są informacje o nieuczciwych podmiotach.